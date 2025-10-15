Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за отказ покупать сою у США
США рассматривают возможность прекращения бизнеса с Китаем в области растительных масел и других элементов торговли в качестве ответной меры за отказ Пекина закупать американскую сою. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Вашингтон может производить растительное масло самостоятельно и не нуждается в его закупке из Китая, добавил он.
По мнению Трампа, китайская сторона целенаправленно не покупает сою у США, создавая таким образом трудности для фермеров, которые ее выращивают. Американский лидер назвал такое поведение «экономически враждебным актом».
Торговый конфликт США и КНР обострился в апреле 2025 г. Тогда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.
Стороны не стали вводить повышенные пошлины на фоне переговоров. Новый виток эскалации произошел, когда Трамп 11 октября пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
Торговый представитель США Джеймисон Грир 14 октября сообщил, что напряженность между Вашингтоном и Пекином снизится после переговоров двух стран. Он рассказал, что 13 октября высокопоставленные должностные лица правительств США и Китая провели обсуждения недавней напряженности. Грир не уточнил, кто принимал участие во встрече.