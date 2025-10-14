Торговый представитель США ожидает снижения напряженности с Китаем
Напряженность между Вашингтоном и Пекином снизится после переговоров двух стран. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью CNBC.
«В прошлом нам удавалось успешно находить пути решения этих проблем, поэтому мы думаем, что сможем справиться с этим», – сказал он (цитата по Bloomberg).
Грир заявил, что 13 октября высокопоставленные должностные лица правительств США и Китая провели обсуждения недавней напряженности. Он не уточнил, кто принимал участие во встрече.
Торговый конфликт США и КНР обострился в апреле 2025 г. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.
Стороны не стали вводить повышенные пошлины на фоне переговоров. Новый виток эскалации произошел, когда Трамп 11 октября пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.