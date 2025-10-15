«Газпром» нарастил поставки газа в России на 2,8% за девять месяцев

29 сентября «Газпром» сообщал, что нарастил добычу газа в первом полугодии 2025 г. на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. – до 209,48 млрд куб. м. По данным на 30 июня 2025 г., группа добыла 38,32 млн т нефти и газового конденсата, что на 2,35% больше, чем за такой же период прошлого года. Увеличение объемов добычи жидких углеводородов связано с высокой маржинальностью реализации данного вида сырья. Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле «Газпрома» добыли 11,14 млрд куб. м газа и 7,39 млн т жидких углеводородов.