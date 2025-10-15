«Газпром» нарастил поставки газа в России на 2,8% за девять месяцев
Как следует из аудированного отчета группы по МСФО, показатель EBITDA за шесть месяцев 2025 г. составлял 1,547 млрд руб. (на 6% больше год к году). За апрель–июнь EBITDA увеличилась на 28% в годовом выражении, в том числе, из-за снижения операционных расходов.
По словам Садыгова, «Газпром» не допускает прироста задолженности, привлекая заимствования в объеме не более объема погашений. Свободный денежный поток при возможности направляется на погашение долга. В первом полугодии текущего года общий долг группы снизился на 637 млрд руб. – до 6 трлн руб. Чистый долг, скорректированный на депозиты, сократился на 221 млрд руб. – до 5,5 трлн руб. За девять месяцев 2025 г. прироста задолженности нет.
29 сентября «Газпром» сообщал, что нарастил добычу газа в первом полугодии 2025 г. на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. – до 209,48 млрд куб. м. По данным на 30 июня 2025 г., группа добыла 38,32 млн т нефти и газового конденсата, что на 2,35% больше, чем за такой же период прошлого года. Увеличение объемов добычи жидких углеводородов связано с высокой маржинальностью реализации данного вида сырья. Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле «Газпрома» добыли 11,14 млрд куб. м газа и 7,39 млн т жидких углеводородов.