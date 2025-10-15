Замглавы Минэнерго рассказал о переговорах с Китаем по отмене пошлин на уголь

Увеличение экспорта за восемь месяцев в основном обеспечил резкий рост поставок в Турцию (на 43% до 12,7 млн т) и Южную Корею (на 36% до 13,8 млн т). Также на 5% до 66,95 млн т поднялся вывоз российского угля в Китай (без учета Тайваня). В абсолютном выражении Турция увеличила импорт российского угля на 3,8 млн т, Южная Корея – на 3,6 млн т, Китай – на 3,4 млн т.