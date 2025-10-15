Газета
Главная / Политика /

Замглавы Минэнерго рассказал о переговорах с Китаем по отмене пошлин на уголь

Ведомости

Минэнерго РФ ведет успешные переговоры с Китаем о снятии импортных пошлин на российский уголь. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Исламов в кулуарах российской энергетической недели. 

«Исходя из наших хороших взаимоотношений, соблюдая этот баланс, мы ведем эти переговоры», – сказал он (цитата по ТАСС).

По данным Исламова, оперативные сведения указывают на рост экспорта российского угля за девять месяцев 2025 г. на 5,5% до 157 млн т.

Россия увеличила экспорт угля в январе – августе

Бизнес / ТЭК

Минэнерго прогнозирует, что по 2025 г. экспорт угля останется на уровне 2024 г., превысив 200 млн т., добавил замминистра.

30 сентября «Ведомости» писали, что экспорт угля из России в январе – августе 2025 г. вырос на 2% к показателю сопоставимого периода прошлого года и составил 135 млн т. В августе поставки российского угля за рубеж увеличились сразу на 7% в годовом выражении до 18 млн т. 

Увеличение экспорта за восемь месяцев в основном обеспечил резкий рост поставок в Турцию (на 43% до 12,7 млн т) и Южную Корею (на 36% до 13,8 млн т). Также на 5% до 66,95 млн т поднялся вывоз российского угля в Китай (без учета Тайваня). В абсолютном выражении Турция увеличила импорт российского угля на 3,8 млн т, Южная Корея – на 3,6 млн т, Китай – на 3,4 млн т.

