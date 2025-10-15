Замглавы Минэнерго рассказал о переговорах с Китаем по отмене пошлин на уголь
Минэнерго РФ ведет успешные переговоры с Китаем о снятии импортных пошлин на российский уголь. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Исламов в кулуарах российской энергетической недели.
«Исходя из наших хороших взаимоотношений, соблюдая этот баланс, мы ведем эти переговоры», – сказал он (цитата по ТАСС).
По данным Исламова, оперативные сведения указывают на рост экспорта российского угля за девять месяцев 2025 г. на 5,5% до 157 млн т.
Минэнерго прогнозирует, что по 2025 г. экспорт угля останется на уровне 2024 г., превысив 200 млн т., добавил замминистра.
30 сентября «Ведомости» писали, что экспорт угля из России в январе – августе 2025 г. вырос на 2% к показателю сопоставимого периода прошлого года и составил 135 млн т. В августе поставки российского угля за рубеж увеличились сразу на 7% в годовом выражении до 18 млн т.
Увеличение экспорта за восемь месяцев в основном обеспечил резкий рост поставок в Турцию (на 43% до 12,7 млн т) и Южную Корею (на 36% до 13,8 млн т). Также на 5% до 66,95 млн т поднялся вывоз российского угля в Китай (без учета Тайваня). В абсолютном выражении Турция увеличила импорт российского угля на 3,8 млн т, Южная Корея – на 3,6 млн т, Китай – на 3,4 млн т.