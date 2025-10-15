ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проанализировать наценки на 29 категорий продуктов питания, включая продукты первой необходимости. Ведомство уже направило запросы в 12 крупнейших торговых сетей. Об этом «Ведомостям» сообщили в службе.
В частности, ФАС запросила у торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и реализации отдельных категорий продуктов питания за период с января по август 2025 г.
Предполагается, что это позволит определить, какие наценки устанавливают торговые сети на самые востребованные товары и как они реагируют на изменения закупочных цен, отражая их в розничных ценах.
При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры для их пресечения, говорится в сообщении.
14 октября стало известно, что ФАС рассмотрит инициативу о потолке цен на АЗС. С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС). Предлагается ввести специальный механизм контроля, при котором стоимость топлива не сможет превышать средние региональные показатели за соответствующий день 2024 г. с учетом накопленной инфляции.