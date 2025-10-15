Газета
ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проанализировать наценки на 29 категорий продуктов питания, включая продукты первой необходимости. Ведомство уже направило запросы в 12 крупнейших торговых сетей. Об этом «Ведомостям» сообщили в службе. 

В частности, ФАС запросила у торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и реализации отдельных категорий продуктов питания за период с января по август 2025 г.

Предполагается, что это позволит определить, какие наценки устанавливают торговые сети на самые востребованные товары и как они реагируют на изменения закупочных цен, отражая их в розничных ценах.

При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры для их пресечения, говорится в сообщении.

14 октября стало известно, что ФАС рассмотрит инициативу о потолке цен на АЗС. С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС). Предлагается ввести специальный механизм контроля, при котором стоимость топлива не сможет превышать средние региональные показатели за соответствующий день 2024 г. с учетом накопленной инфляции.

