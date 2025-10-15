Кабмин обнулил пошлины на импорт нефтепродуктов до середины 2026 года
Правительство России приняло решение обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 г. ввозной импортной пошлины», – отметил Цивилев.
Еще одной мерой стало использование потенциала накопленных до этого запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. По словам министра, также принято решение о переносе плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.
В числе других шагов – продление до конца года запрета на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая производителей. Аналогичные ограничения введены и для дизельного топлива – до конца 2025 г. для всех участников рынка, кроме производителей.
Глава Минэнерго добавил, что также скорректированы правила проведения биржевых торгов, чтобы предотвратить спекулятивный рост цен на топливо в оптовом сегменте.
15 октября президент Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев сообщил, что Белоруссия увеличила поставки нефтепродуктов на площадку. По его словам, импорт из Белоруссии помогает сбалансировать ситуацию на российском рынке топлива.