«Транснефть» скорректирует инвестпрограмму из-за дефицита денежных средств

29 августа стало известно, что чистая прибыль ПАО «Транснефть», приходящаяся на акционеров, за первое полугодие по МСФО составила 153,4 млрд руб. против 170,2 млрд руб. за первое полугодие 2024 г. В «Транснефти» объяснили снижение показателя прежде всего ростом расходов по налогу на прибыль. Повышенная ставка для компании в размере 40% действует с начала 2025 г. до 2030 г.