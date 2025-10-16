«Транснефть» скорректирует инвестпрограмму из-за дефицита денежных средств
«Транснефть» столкнулась с нехваткой денежных средств из-за «эксклюзивной» налоговой нагрузки. Это вынуждает ее корректировать инвестиционную программу, сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
«Мы, может быть, не будем что-то строить, что хотели построить», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).
Гришанин рассказал, что сейчас «Транснефть» приостанавливает новые инвестпроекты и направляет средства на поддержание существующих объектов. Он объяснил это тем, что главная задача компании – обеспечить безопасную и стабильную работу системы.
По словам первого вице-президента, объем капитальных вложений при этом не будет сокращен. По его словам, до 2030 г. объем капитальных вложений будет увеличиваться примерно на уровень инфляции.
29 августа стало известно, что чистая прибыль ПАО «Транснефть», приходящаяся на акционеров, за первое полугодие по МСФО составила 153,4 млрд руб. против 170,2 млрд руб. за первое полугодие 2024 г. В «Транснефти» объяснили снижение показателя прежде всего ростом расходов по налогу на прибыль. Повышенная ставка для компании в размере 40% действует с начала 2025 г. до 2030 г.