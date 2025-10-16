Новак озвучил задачу России по обеспечению запасами нефти на 50 лет
В задачи России сейчас входит постоянное самообеспечение запасами нефтью на 50 лет, газом на 70 лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
«Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку, вовлечение в оборот новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, хотя сегодня эти показатели гораздо выше, и мы в энергостратегии до 2050 г. закладываем эти параметры», – сказал Новак.
15 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что экономика России в целом обладает достаточным запасом прочности для реализации всех поставленных планов. Он отметил, что такая позиция помогает руководству страны продолжать выполнение намеченных задач.
Представитель Кремля таким образом ответил на комментарии американского лидера Дональда Трампа. Он в ходе беседы с журналистами в Белом доме вновь выразил разочарование в Путине на фоне продолжающегося конфликта на Украине. После этого президент США утверждал о якобы возникновении в России огромных очередей за бензином и возможном скором коллапсе экономики.