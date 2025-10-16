Новак озвучил задачу России по обеспечению запасами нефти на 50 лет

«Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку, вовлечение в оборот новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, хотя сегодня эти показатели гораздо выше, и мы в энергостратегии до 2050 г. закладываем эти параметры», – сказал Новак.