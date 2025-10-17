Продажи планшетов до 15 000 рублей выросли на треть за III квартал

По брендам лидерство занимает Xiaomi с долей 16% в штуках, Huawei (14%) и Samsung (13%). Больше всего денег было потрачено на продукцию Apple – 17%. В топ-3 самых популярных модели вошли Xiaomi Pad SE 11, Samsung Galaxy 11 TAB A9 PLUS и Apple iPad 11 (2025). Всего за III квартал было продано 722 000 планшетов на сумму 13 млрд руб.