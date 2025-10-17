Продажи планшетов до 15 000 рублей выросли на треть за III квартал
Продажи планшетов до 15 000 руб. выросли на 36% за III квартал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили аналитики ПАО «МТС».
«Рост спроса на сегмент 10 000-15 000 руб. связан с подготовкой к учебному году и увеличением активности покупателей в начале осени», – объяснил коммерческий директор розничной сети «МТС» Алексей Помозов.
Доля таких планшетов увеличилась на 6 процентных пунктов (п. п.) и по итогам квартала достигла 25% рынка. Всего за период было продано 182 000 этих устройств на сумму более 2 млрд руб.
Однако самым популярным стал сегмент бюджетных моделей стоимостью до 10 000 руб., на который приходится 30% продаж. Ранее первое место занимали планшеты стоимостью от 15 000 до 20 000 руб.
По брендам лидерство занимает Xiaomi с долей 16% в штуках, Huawei (14%) и Samsung (13%). Больше всего денег было потрачено на продукцию Apple – 17%. В топ-3 самых популярных модели вошли Xiaomi Pad SE 11, Samsung Galaxy 11 TAB A9 PLUS и Apple iPad 11 (2025). Всего за III квартал было продано 722 000 планшетов на сумму 13 млрд руб.
1 сентября «Ведомости» писали, что продажи смартфонов и планшетов упали почти на 29% в штуках и 26% в деньгах, вопреки сезонности периода. Такими данными поделился тренер по продукту платформы для аналитики продаж на маркетплейсах Mpstats Константин Готовчиков.