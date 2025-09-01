Газета
Главная / Технологии /

Продажи смартфонов и планшетов падают даже перед 1 сентября

Эксперты полагают, что нужной техникой россияне уже закупились
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За август 2025 г. к новому учебному году на маркетплейсах «Озон», «Яндекс маркет» и Wildberries купили 445 657 смартфонов и 81 146 планшетов за 11,7 млрд и 1,2 млрд руб. соответственно. При этом за август 2024 г. на тех же маркетплейсах было продано 633 605 смартфонов за 15,8 млрд руб. и 100 976 планшетов за 1,7 млрд руб. Таким образом, в совокупности падение продаж этих типов электроники составило почти 29% в штуках и 26% в деньгах, вопреки сезонности периода. Такими данными поделился с «Ведомостями» тренер по продукту платформы для аналитики продаж на маркетплейсах Mpstats Константин Готовчиков.

С одной стороны, есть статистика, что большинство людей в России меняет смартфоны раз в 3–4 года, у планшетов этот цикл длиннее – 5–6 лет, отмечает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. Массовое обновление парка смартфонов и планшетов произошло в 2020 г., когда во время пандемии их массово покупали, продолжает он. Цикл обмена смартфонов пришелся на 2023–2024 гг., а цикл планшетов – на 2024–2025 гг., из-за чего в планшетах количественно покупок больше, чем в смартфонах, объяснил эксперт.

