Продажи смартфонов и планшетов падают даже перед 1 сентября

За август 2025 г. к новому учебному году на маркетплейсах «Озон», «Яндекс маркет» и Wildberries купили 445 657 смартфонов и 81 146 планшетов за 11,7 млрд и 1,2 млрд руб. соответственно. При этом за август 2024 г. на тех же маркетплейсах было продано 633 605 смартфонов за 15,8 млрд руб. и 100 976 планшетов за 1,7 млрд руб. Таким образом, в совокупности падение продаж этих типов электроники составило почти 29% в штуках и 26% в деньгах, вопреки сезонности периода. Такими данными поделился с «Ведомостями» тренер по продукту платформы для аналитики продаж на маркетплейсах Mpstats Константин Готовчиков.