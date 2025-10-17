Алиханов: «Байкал» будет готов к взлету в 2025 году
Легкий многоцелевой самолет «Байкал» сможет подняться в воздух уже в этом году после завершения лабораторных испытаний двигателя ВК-800. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Самолет будет готов взлететь в этом году, как только мы закончим всю лабораторию по движку. Под него создается ВК-800 – новый винт», – заявил министр (цитата по ТАСС).
17 июля сообщалось, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) расширяет производство самолета «Байкал», задействуя вторую площадку. Детали планера и фюзеляжа будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, а финальная сборка пройдет в Екатеринбурге.
ЛМС-901 «Байкал» – один из ключевых проектов малой авиации УЗГА. Он призван заменить советский Ан-2 на региональных воздушных линиях. Самолет оснащается одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров. Первоначально проект разрабатывался Сибирским НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина, но в 2019 г. был передан УЗГА.