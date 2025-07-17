Самолет «Байкал» будут собирать на двух авиазаводах УЗГА

Самолет «Байкал» будут собирать на двух авиазаводах УЗГАРазработчик стремится сократить издержки и уложиться в сроки, полагают эксперты
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) задействует свою вторую производственную площадку для производства легких многоцелевых самолетов «Байкал», которые разрабатываются для местных воздушных линий. Производить детали планера и собирать фюзеляжи будут на заводе в Нижнем Новгороде, вести финальную сборку – в Екатеринбурге. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель УЗГА.
Сейчас на Нижегородской площадке УЗГА ведется сборка третьего летного экземпляра «Байкала». В июне была была завершена стыковка фюзеляжа этого борта, сообщила 16 июля пресс-служба УЗГА.
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