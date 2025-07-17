Самолет «Байкал» будут собирать на двух авиазаводах УЗГА

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) задействует свою вторую производственную площадку для производства легких многоцелевых самолетов «Байкал», которые разрабатываются для местных воздушных линий. Производить детали планера и собирать фюзеляжи будут на заводе в Нижнем Новгороде, вести финальную сборку – в Екатеринбурге. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель УЗГА.