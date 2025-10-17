Новак: цены на бензин в России растут на уровне инфляции
В среднем стоимость бензина в России увеличивается на уровне инфляции. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «России 1», сообщается в Telegram-канале «Вестей».
По его словам, цены не могут быть стабильны – в противном случае они не будут учитывать уровень инфляции.
«Поэтому цены так же растут, как и все другие товары и услуги, продовольственные, непродовольственные товары, в среднем на уровне инфляции», – сказал Новак.
9 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не усматривает в росте цен на бензин устойчивого или способного существенно повлиять на инфляцию фактора, но признает, что он может замедлить снижение инфляционных ожиданий.