Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Новак: цены на бензин в России растут на уровне инфляции

Ведомости

В среднем стоимость бензина в России увеличивается на уровне инфляции. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «России 1», сообщается в Telegram-канале «Вестей».

По его словам, цены не могут быть стабильны – в противном случае они не будут учитывать уровень инфляции.

«Поэтому цены так же растут, как и все другие товары и услуги, продовольственные, непродовольственные товары, в среднем на уровне инфляции», – сказал Новак.

9 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не усматривает в росте цен на бензин устойчивого или способного существенно повлиять на инфляцию фактора, но признает, что он может замедлить снижение инфляционных ожиданий.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь