Набиуллина посчитала временным для инфляции фактор роста цен на бензин
Банк России не видит в росте цен на бензин устойчивого или способного существенно повлиять на инфляцию фактора, однако признает, что он может замедлить снижение инфляционных ожиданий. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях форума «Финополис-2025».
«Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но и как сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции», – отметила председатель ЦБ.
Набиуллина напомнила, что Банк России принимает решение по ключевой ставке, исходя из множества факторов, это не производная от какого-то одного показателя.
9 октября глава регулятора сказала, что для снижения ключевой ставки остается пространство. По ее словам, ЦБ тщательно анализирует все экономические тенденции. Последнее заседание состоялось 12 сентября, когда регулятор снизил ключевую ставку с 18 до 17% (снижение произошло в третий раз).