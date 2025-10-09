Набиуллина посчитала временным для инфляции фактор роста цен на бензин

«Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но и как сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции», – отметила председатель ЦБ.