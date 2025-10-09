Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки остается
У Центробанка сохраняется возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума «Финополис-2025».
По ее словам, ЦБ тщательно анализирует все экономические тенденции.
«Пространство для снижения ключевой ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября», – сказала она.
12 сентября Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку – с 18 до 17%. До этого на протяжении восьми месяцев, с октября 2024 г. по июнь 2025 г., она оставалась на уровне 21%.
В пресс-релизе регулятора пояснялось, что устойчивые показатели роста цен остаются выше 4% в годовом выражении. При этом экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, в последние месяцы активизировалось кредитование, но инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще остаются повышенными.
Отмечалось, что ЦБ намерен сохранять необходимую жесткость денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2026 г. Дальнейшие решения по ставке, подчеркнули в банке, будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.