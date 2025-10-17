Россельхознадзор обнаружил 164 200 т небезопасной продукции с помощью ИИ
Россельхознадзор остановил распространение 164 200 т небезопасной продукции в период с 1 января 2024 г. с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила замруководителя ведомства Светлана Алексеева на Всероссийском форуме контрольных органов, говорится в пресс-релизе ведомства.
Как отметила Алексеева, охват анализа данных надзорной службы увеличился с начала 2024 г. в 3000 раз. По ее словам, за последние пять лет в ведомстве разработали более 30 сценарных моделей искусственного интеллекта, которые проверяют 5 млрд электронных документов ежегодно. Благодаря этому процессу ИИ может выявлять до 1 млн операций с потенциальными рисками, а специалисты Россельхознадзора – применять в 215 раз больше мер по их предупреждению.
Замруководителя ведомства рассказала, что Россельхознадзор использует такие системы, как «Ветис», «Аргус-фито», «Сатурн», а также цифровые платформ других организаций. В частности, она отметила важность системы «Честный знак» при работе с молочной продукцией.
В начале сентября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что в России с начала действия механизма разрешительного кассового режима уже заблокировали продажу более 2 млрд потенциально опасных товаров. По его словам, процедура позволила уменьшить объем проданной просроченной молочной продукции в 41 раз.