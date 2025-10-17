Россельхознадзор обнаружил 164 200 т небезопасной продукции с помощью ИИ

Как отметила Алексеева, охват анализа данных надзорной службы увеличился с начала 2024 г. в 3000 раз. По ее словам, за последние пять лет в ведомстве разработали более 30 сценарных моделей искусственного интеллекта, которые проверяют 5 млрд электронных документов ежегодно. Благодаря этому процессу ИИ может выявлять до 1 млн операций с потенциальными рисками, а специалисты Россельхознадзора – применять в 215 раз больше мер по их предупреждению.