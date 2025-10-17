«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
«Поставленный объем превысил контрактные обязательства», – отметили в «Газпроме».
Это уже четвертый рекорд с момента выхода поставок на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 г. Поставки российского газа осуществляются в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал о подписании меморандума с CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» и договоренности об увеличении объема поставок по действующему маршруту – с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.
Миллер отмечал, что проект «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким газовым проектом в мире. Соглашение рассчитано на 30 лет, при этом цена поставок будет ниже, чем для европейских покупателей.