Главная / Бизнес /

«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости

«Газпром» зафиксировал новый исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Рекорд был установлен 16 октября, сообщили в компании.

«Поставленный объем превысил контрактные обязательства», – отметили в «Газпроме».

Это уже четвертый рекорд с момента выхода поставок на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 г. Поставки российского газа осуществляются в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал о подписании меморандума с CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» и договоренности об увеличении объема поставок по действующему маршруту – с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.

Миллер отмечал, что проект «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким газовым проектом в мире. Соглашение рассчитано на 30 лет, при этом цена поставок будет ниже, чем для европейских покупателей.

