«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал о подписании меморандума с CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» и договоренности об увеличении объема поставок по действующему маршруту – с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.