L’Oreal с начала года подала 31 заявку на регистрацию товарных знаков в РФ
Французская компания L’Oreal в этом году подала 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России, подсчитал ТАСС.
В 2025 г. регистрацию в Роспатенте прошли 11 знаков компании, в том числе бренды CeraVe и Mixa. Кроме того, будут приняты решения по заявкам с названиями Maybelline, Nyx и Essie. Другие заявки L’Oreal связаны с названиями косметических продуктов.
По данным ТАСС, компания с 2022 г. подала 45 заявок в Роспатент. Из них регистрацию прошли 17 товарных знаков.
После начала российской спецоперации на Украине и объявления санкций многие зарубежные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории РФ.
L’Oreal не покинула российский рынок в 2022 г., однако магазины сети закрылись в РФ, а бренд объявил о приостановке инвестиций в российскую компанию. При этом производитель локализовал в России производство некоторой своей продукции, например средств гигиены. Декоративная и уходовая косметика, а также другие категории товаров и сейчас поставляются из Франции, Италии и Германии.