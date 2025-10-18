L’Oreal с начала года подала 31 заявку на регистрацию товарных знаков в РФ

L’Oreal не покинула российский рынок в 2022 г., однако магазины сети закрылись в РФ, а бренд объявил о приостановке инвестиций в российскую компанию. При этом производитель локализовал в России производство некоторой своей продукции, например средств гигиены. Декоративная и уходовая косметика, а также другие категории товаров и сейчас поставляются из Франции, Италии и Германии.