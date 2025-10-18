Владелец Gucci продает косметическое подразделение L'Oreal
Владелец брендов высокой моды Gucci и Balenciaga группа Kering ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения компании LʼOreal. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Сумма сделки может составлять $4 млрд. Собеседники газеты указывают, что сделка позволит Kering сократить свою долговую нагрузку в $11 млрд. Кроме того, сделка может помочь «возродить» свои основные бренды. Речь идет, например, о Gucci, который столкнулся с падением продаж в КНР.
В июле Kering опубликовала отчетность за первое полугодие 2025 г. Выручка группы снизилась на 16% до 7,6 млрд евро. Выручка во II квартале 2025 г. составила 3,7 млрд евро, снизившись на 18%.
Выручка Gucci снизилась на 26% до 3 млрд евро. Продажи в розничной сети, которой напрямую управляет компания, снизились на 24%, а оптовая выручка снизилась на 42%. Во II квартале 2025 г. продажи Gucci снизились на 25% в сопоставимых единицах.
В сентябре Gucci назначил нового генерального директора. Им стала Франческа Беллеттини. Беллеттини с 2013 г. по январь 2025 г. занимала должность президента и генерального директора Saint Laurent. Кроме того, Беллеттини занимала пост заместителя гендиректора Kering по развитию бренда с 2023 г.