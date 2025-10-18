Владелец Gucci продает косметическое подразделение L'Oreal

Сумма сделки может составлять $4 млрд. Собеседники газеты указывают, что сделка позволит Kering сократить свою долговую нагрузку в $11 млрд. Кроме того, сделка может помочь «возродить» свои основные бренды. Речь идет, например, о Gucci, который столкнулся с падением продаж в КНР.