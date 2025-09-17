Новым генеральным директором Gucci стала Франческа Беллеттини
Франческу Беллеттини назначили новым генеральным директором модного дома Gucci, сообщили в Kering (материнская компания Gucci). На этой должности она сменила Стефано Кантино, проработавшего гендиректором девять месяцев.
Беллеттини с 2013 г. по январь 2025-го занимала должность президента и генерального директора Saint Laurent. Кроме того, Беллеттини занимала пост заместителя гендиректора Kering по развитию бренда с 2023 г.
Kering также объявила, что занимавший должность заместителя генерального директора Kering по операционной деятельности и финансам Жан-Марк Дюпле назначен главным операционным директором. Должность заместителя гендиректора Kering будет упразднена.
Кантино присоединился к Gucci в мае 2024 г., был назначен гендиректором модного дома в январе 2025-го. Под его руководством в марте основателя бренда Vetements грузинского дизайнера Демну Гвасалия назначили креативным директором Gucci.
«За время его [Кантино] работы Gucci выпустил новые сумки, такие как Giglio, которая, согласно отчету Kering о доходах за II квартал [2025 г.], стала одним из “самых успешных запусков” модного дома», – отмечает Vogue Business.
О том, что Беллеттини назначат гендиректором в рамках продолжающихся перестановок в Gucci, писал портал WWD со ссылкой на источники 15 сентября.