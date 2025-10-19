Франция нарастила экспорт вина в Россию до рекордной суммы в августе
Французские производители вина в августе нарастили поставки продукции в Россию до максимальных за этот год сумм – 1,2 млн евро, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Импорт французского вина вырос на треть.
До этого рекордные показатели фиксировали в сентября 2024 г. Тогда Франция экспортировала в Россию вина на 1,6 млн евро.
По данным «РИА Новости», летом российские компании также нарастили на 18% закупки напитка у Латвии (11,7 млн евро) и на 9% – у Испании, которая поставила бутылок вина на сумму 1,3 млн евро. Основным поставщиком для РФ среди стран Евросоюза остается Италия, но ее экспорт сократился на четверть и в августе составил 16 млн евро. Москва также закупает вино у Польши, Португалии и Германии. Всего в августе импорт вина из стран ЕС оказался меньше июльских поставок и составил 43,3 млн евро.
Вино России также продает Грузия. Согласно августовским данным Национальной службы статистики республики, с начала 2025 г. Грузия сократила экспорт вина в эту страну на четверть до $89,6 млн, достигнув минимума с 2022 г. С января по июль доля России в грузинском экспорте упала до 61,6% по сравнению с 69,7% за тот же период годом ранее. При этом общий объем поставок вина из Грузии на международные рынки уменьшился на 16,7%, составив $145,4 млн.