Грузия сократила поставки вина в Россию в августе

Согласно августовским данным Национальной службы статистики Грузии, с начала 2025 г. Грузия сократила экспорт вина в Россию на четверть до $89,6 млн, достигнув минимума с 2022 г., когда он составил $72,2 млн. С января по июль доля России в грузинском экспорте упала до 61,6% по сравнению с 69,7% за тот же период годом ранее. При этом общий объем поставок вина из Грузии на международные рынки уменьшился на 16,7%, составив $145,4 млн.