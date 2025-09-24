Грузия сократила поставки вина в Россию в августе
В августе экспорт вина из Грузии в Россию сократился на пятую часть, достигнув минимума с апреля 2025 г. Объем поставок составил $13,7 млн против $16,8 млн месяцем ранее, пишет «РИА Новости» со ссылкой на собственный анализ данных грузинской таможни.
Общий экспорт грузинского вина в другие страны в августе снизился на 15,5% до $20,1 млн. Несмотря на снижение спроса, Россия остается основным потребителем грузинского вина. На втором месте по объему импорта находится Польша с показателем $1,4 млн, за ней следует Украина с $986 300.
С начала текущего года РФ импортировала грузинского вина на $103,3 млн, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля российского рынка в грузинском экспорте по итогам восьми месяцев составила 62,4% против 69,2% годом ранее.
Согласно августовским данным Национальной службы статистики Грузии, с начала 2025 г. Грузия сократила экспорт вина в Россию на четверть до $89,6 млн, достигнув минимума с 2022 г., когда он составил $72,2 млн. С января по июль доля России в грузинском экспорте упала до 61,6% по сравнению с 69,7% за тот же период годом ранее. При этом общий объем поставок вина из Грузии на международные рынки уменьшился на 16,7%, составив $145,4 млн.