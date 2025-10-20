Ритейлеры попросили ФАС ограничить демпинг маркетплейсов
Союз торгцентров России направил в ФАС обращение с просьбой оценить ценовой демпинг маркетплейсов и ограничить эту недобросовестную практику. По мнению авторов письма, демпинг ущемляет интересы участников рынка ритейла и торговых центров, пишет «Коммерсантъ».
Эксперты отмечают, что разница между ценами на маркетплейсах и в офлайн-магазинах достигает 20-70%. Это приводит к сокращению специализированных сетей и угрожает существованию мелких и средних офлайн-ритейлеров. Производители теряют возможность планировать ценовую политику из-за навязывания ценовых уровней площадками.
Маркетплейсы объясняют скидки классической рыночной механикой и отмечают, что продавцы могут отказаться от акций. Однако продавцы часто вынуждены участвовать в промоакциях, уплачивая растущие комиссии и штрафы. Эксперты предупреждают, что в будущем платформы могут компенсировать упущенную выгоду за счет повышения комиссий.
Юристы указывают на сложность квалификации таких действий как нарушения антимонопольного законодательства. Для этого необходимо доказать доминирующее положение платформ и установление цен ниже себестоимости. В Wildberries опасаются, что ограничение скидок приведет к росту цен во всех каналах продаж.
8 октября Совет Федерации рекомендовал правительству внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей. В документе указано, что новые нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям. Кроме того, сенаторы предлагают закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от того, какое электронное средство платежа выбирает оператор платформы. Таким образом, способ оплаты не должен влиять на конечную стоимость для пользователей.