Fesco получила в управление Петропавловск-Камчатский морской порт

В июле в «Росатоме» сообщили, что Fesco в первом полугодии 2025 г. перевезла регулярным морским сервисом Fesco Baltorient Line (FBOL) между Санкт-Петербургом, портами Китая и Индии 42 100 TEU (двадцатифутовый эквивалент) грузов. При этом отправки импортных грузов увеличились на 12% до 26 000 TEU, а экспортных – на 5% до 16 100 TEU.