Fesco получила в управление Петропавловск-Камчатский морской порт
Группа выступил единоличным исполнительным органов ООО «ПКМТП» и ООО «КМП».
Порт расположен на восточном побережье полуострова Камчатка в центральной части города Петропавловска-Камчатского. Согласно информации на сайте ПКМТП, грузооборот составляет около 1 млн т, число арендованный у государства причалов – восемь.
«Камчатское морское пароходство» располагает девятью быстроходными судами, три из которых были приобретены с 2017 по 2019 г., следует из информации на сайте. Суда КМП имеют ледовый класс и «Свидетельство судна полярного плавания», что позволяет работать на Северном морском пути (СМП).
3 июня «Ведомости» писали, что Fesco купила 100% акций компании «Сити групп», которая управляет терминалом Калининградского морского рыбного порта (КМРП). «Сити групп» арендует недвижимость КМРП до 2070 г. и владеет компанией-оператором терминала «УК «Портовая инфраструктура», говорится в сообщении группы.
КМРП занимает площадь 34,1 га и специализируется на перевалке генеральных, навалочных, наливных и пищевых грузов. Мощность терминала – 2,2 млн т в год , он также способен обрабатывать до 100 000 т замороженной продукции.
В июле в «Росатоме» сообщили, что Fesco в первом полугодии 2025 г. перевезла регулярным морским сервисом Fesco Baltorient Line (FBOL) между Санкт-Петербургом, портами Китая и Индии 42 100 TEU (двадцатифутовый эквивалент) грузов. При этом отправки импортных грузов увеличились на 12% до 26 000 TEU, а экспортных – на 5% до 16 100 TEU.