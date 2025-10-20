Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Fesco получила в управление Петропавловск-Камчатский морской порт

Ведомости

Fesco (входит в госкорпорацию «Росатом») получила в управление Петропавловск-Камчатский морской торговый порт (ПКМТП) и «Камчатское морское пароходство». Об этом сообщили на сайте группы.

Группа выступил единоличным исполнительным органов ООО «ПКМТП» и ООО «КМП».

Порт расположен на восточном побережье полуострова Камчатка в центральной части города Петропавловска-Камчатского. Согласно информации на сайте ПКМТП, грузооборот составляет около 1 млн т, число арендованный у государства причалов – восемь.

«Камчатское морское пароходство» располагает девятью быстроходными судами, три из которых были приобретены с 2017 по 2019 г., следует из информации на сайте. Суда КМП имеют ледовый класс и «Свидетельство судна полярного плавания», что позволяет работать на Северном морском пути (СМП).

3 июня «Ведомости» писали, что Fesco купила 100% акций компании «Сити групп», которая управляет терминалом Калининградского морского рыбного порта (КМРП). «Сити групп» арендует недвижимость КМРП до 2070 г. и владеет компанией-оператором терминала «УК «Портовая инфраструктура», говорится в сообщении группы.

КМРП занимает площадь 34,1 га и специализируется на перевалке генеральных, навалочных, наливных и пищевых грузов. Мощность терминала – 2,2 млн т в год , он также способен обрабатывать до 100 000 т замороженной продукции.

В июле в «Росатоме» сообщили, что Fesco в первом полугодии 2025 г. перевезла регулярным морским сервисом Fesco Baltorient Line (FBOL) между Санкт-Петербургом, портами Китая и Индии 42 100 TEU (двадцатифутовый эквивалент) грузов. При этом отправки импортных грузов увеличились на 12% до 26 000 TEU, а экспортных – на 5% до 16 100 TEU.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь