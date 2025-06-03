Fesco купила оператора морского порта в Калининграде

Fesco купила оператора морского порта в КалининградеСделка вписывается в стратегию развития контейнерных перевозок между АТР и Балтикой
Транспортная группа Fesco (входит в «Росатом») 3 июня объявила о покупке 100% акций компании «Сити Групп», которая управляет терминалом Калининградского морского рыбного порта (КМРП). »Сити Групп» арендует недвижимость КМРП до 2070 г. и владеет компанией-оператором терминала «УК “Портовая инфраструктура”, говорится в сообщении группы.
КМРП занимает площадь 34,1 га и специализируется на перевалке генеральных, навалочных, наливных и пищевых грузов. Мощность терминала – 2,2 млн т в год , он также способен обрабатывать до 100 000 т замороженной продукции. Производительность наливного терминала составляет 420 000 т в год.
Порт является филиалом подведомственного Росрыболовству ФГУП “Нацрыбресурс”, который в мае 2021 г. и заключил с “Сити Групп” договор аренды объектов недвижимости КМРП на 49 лет. “УК “Портовая инфраструктура” работает на основании договора субаренды сроком на 25 лет, говорится на ее официальном сайте.
Сумма сделки в сообщении Fesco не уточняется. “Сити Групп” учреждена в 2021 г. бизнесменом Александром Тодоровым с уставным капиталом 100 000 руб., он же ее возглавляет, следует из данных “СПАРК-Интерфакс”.
Вхождение КМРП в состав группы стало первым шагом по усилению логистических и портовых возможностей в Калининградской области, передал через пресс-службу президент Fesco Петр Иванов. В числе основных задач компании он назвал развитие транспортного узла региона и обеспечение его логистической доступности.
У Fesco большой опыт управления контейнерным терминалом Владивостокского морского торгового порта, группа активно развивает контейнерные сервисы между странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Балтикой, говорит руководитель отдела аналитики медиа-группы "Портньюс" Виталий Чернов. В этой связи он называет приобретение стивидорных активов на Балтике вполне “логичным шагом”.
С 2023 г. между Калининградской областью и Санкт-Петербургом работает каботажная линия Fesco. В этом году компания не исключала расширение флота на линии до двух судов. Кроме того, в сентябре 2024 г. Fesco открыла офис в Калининграде.
КМРП может представлять интерес для компании по нескольким причинам, говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. В первую очередь, это увеличит объемы перевалки разных грузов Fesco, что отразится на ее операционных показателях, рассуждает собеседник. Увеличится и географическая диверсификация деятельности группы – она сможет предлагать разные порты для выгрузки и загрузки, добавляет он. Эксперт также не исключает возможные планы группы по модернизации портовых активов в регионе.
Ранее под прямой контроль государства перешел другой порт региона – Калининградский морской торговый порт (КМТП). В марте 2023 г. областной арбитражный суд наложил арест на 46,5% акций КМТП, находившихся под контролем совладельца «Совфрахта» Дмитрия Пурима и связанных с ним структур. В июле 2023 г. Центральный районный суд Калининграда по иску генпрокурора РФ решил изъять 51,75% акций порта у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника («Ведомости» писали об этом 12 июля). На конец 2024 г. 98,25% акций КМПТ было в собственности у Росимущества, оставшимися 1,75% владел гражданин РФ Олег Дорофеев. В мае 2024 г. «Ведомости» писали о том, что рассматривалась возможность передать КМТП «Росатому».