Fesco купила оператора морского порта в Калининграде

Ранее под прямой контроль государства перешел другой порт региона – Калининградский морской торговый порт (КМТП). В марте 2023 г. областной арбитражный суд наложил арест на 46,5% акций КМТП, находившихся под контролем совладельца «Совфрахта» Дмитрия Пурима и связанных с ним структур. В июле 2023 г. Центральный районный суд Калининграда по иску генпрокурора РФ решил изъять 51,75% акций порта у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника («Ведомости» писали об этом 12 июля). На конец 2024 г. 98,25% акций КМПТ было в собственности у Росимущества, оставшимися 1,75% владел гражданин РФ Олег Дорофеев. В мае 2024 г. «Ведомости» писали о том, что рассматривалась возможность передать КМТП «Росатому».