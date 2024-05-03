Изъятый государством порт Калининграда могут передать структуре «Росатома»

КМТП – универсальный морской терминал. Перегружает черные и цветные металлы, зерно, лес, навалочные грузы (кокс, уголь, чугун, металлолом), мазут, контейнеры и генеральные грузы. Грузооборот порта в 2023 г. вырос на 11% по сравнению с 2022 г. до 9,2 млн т. За прошлый год КМТП получил 29,3 млн руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка в 99,5 млн руб. годом ранее. Выручка предприятия выросла на 14% до 1,18 млрд руб. Сейчас более 98% акций порта находятся в собственности Росимущества, говорит один из собеседников.