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Изъятый государством порт Калининграда могут передать структуре «Росатома»

Это позволит активнее развивать контейнерные перевозки в регионе
Денис Ильюшенков
Михаил Голенков / РИА Новости

Инвестором и будущим владельцем Калининградского морского торгового порта (КМТП) может стать структура госкорпорации «Росатом». Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с планами по развитию этого инфраструктурного объекта.

КМТП – универсальный морской терминал. Перегружает черные и цветные металлы, зерно, лес, навалочные грузы (кокс, уголь, чугун, металлолом), мазут, контейнеры и генеральные грузы. Грузооборот порта в 2023 г. вырос на 11% по сравнению с 2022 г. до 9,2 млн т. За прошлый год КМТП получил 29,3 млн руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка в 99,5 млн руб. годом ранее. Выручка предприятия выросла на 14% до 1,18 млрд руб. Сейчас более 98% акций порта находятся в собственности Росимущества, говорит один из собеседников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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