Перевозки контейнеров по сети РЖД могут вырасти в 1,5 раза к 2035 году

По оценке заместителя начальника Центра макроэкономики и методологии прогнозирования ИЭРТа Романа Мартышкина, около 60% из общего объема будет приходиться на внешнеторговые перевозки – импорт, экспорт и транзит, а оставшиеся 40% – на внутренние. Для сравнения: в 2024 г. по сети РЖД было перевезено 7,9 млн TEU (+6% год к году), 3,1 млн из которых – по России.