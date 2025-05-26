Перевозки контейнеров по сети РЖД могут вырасти в 1,5 раза к 2035 году

Перевозки контейнеров по сети РЖД могут вырасти в 1,5 раза к 2035 годуРынок считает такой сценарий реалистичным с учетом развития инфраструктуры и технологий транспортировки
Объем контейнерных перевозок грузов на сети РЖД в 2035 г. достигнет 10–12 млн TEU (20-футовый эквивалент), что на 27–52% выше по сравнению с результатом 2024 г. Об этом говорится в тематическом дайджесте, подготовленном Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) РЖД. Среднегодовой темп роста на период до 2035 г. включительно составит около 3,4%.
По оценке заместителя начальника Центра макроэкономики и методологии прогнозирования ИЭРТа Романа Мартышкина, около 60% из общего объема будет приходиться на внешнеторговые перевозки – импорт, экспорт и транзит, а оставшиеся 40% – на внутренние. Для сравнения: в 2024 г. по сети РЖД было перевезено 7,9 млн TEU (+6% год к году), 3,1 млн из которых – по России.
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