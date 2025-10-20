Кассация поддержала изъятие акций у миноритариев Соликамского завода
Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) удовлетворил требования прокуратуры по делу об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край). Это следует из картотеки суда.
«Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе», – говорится на странице карточки дела.
89,5% акций СМЗ были изъяты в пользу государства в 2022 г. по иску Генпрокуратуры. Акции принадлежали Сергею Кирпичеву (15,45%), Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%).
В мае этого года арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобы 32 миноритариев СМЗ по делу об изъятии акций в пользу государства. Тогда суд вынес решение в пользу тех миноритариев, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже.