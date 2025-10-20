Кассация поддержала изъятие акций у миноритариев Соликамского завода

В мае этого года арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобы 32 миноритариев СМЗ по делу об изъятии акций в пользу государства. Тогда суд вынес решение в пользу тех миноритариев, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже.