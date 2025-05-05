Газета
Телеграм
/ Бизнес

Суд частично удовлетворил жалобы миноритариев СМЗ по делу об изъятии акций

Ведомости

Арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобы 32 миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) по делу об изъятии акций в пользу государства, следует из картотеки арбитражных дел.

Суд вынес решение в пользу тех миноритариев, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже. Акции остальных изъяты в пользу государства.

Изначально апелляции направили 40 физических лиц, но часть из них суд вернул, оставив для рассмотрения 32 апелляции. Кроме них с жалобой выступили Мосбиржа и Центробанк, АО «Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9300 акций), депозитарии – банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "Оинвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест".

Всего к апелляционному обжалованию прибегли владельцы свыше 10 800 акций. Общее количество акций, истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства, составляет 4700.

24 апреля суд заочно арестовал экс-владельца СМЗ Петра Кондрашева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении). Максимальное наказание по первой статье составляет 10 лет лишения свободы, по второй – семь лет.

В 2022 г. были изъяты в пользу государства 89,5% акций СМЗ по иску Генпрокуратуры. Они принадлежали Сергею Кирпичеву (15,45%), Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных