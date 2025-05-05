Суд частично удовлетворил жалобы миноритариев СМЗ по делу об изъятии акций
Арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобы 32 миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) по делу об изъятии акций в пользу государства, следует из картотеки арбитражных дел.
Суд вынес решение в пользу тех миноритариев, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже. Акции остальных изъяты в пользу государства.
Изначально апелляции направили 40 физических лиц, но часть из них суд вернул, оставив для рассмотрения 32 апелляции. Кроме них с жалобой выступили Мосбиржа и Центробанк, АО «Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9300 акций), депозитарии – банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "Оинвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест".
Всего к апелляционному обжалованию прибегли владельцы свыше 10 800 акций. Общее количество акций, истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства, составляет 4700.
24 апреля суд заочно арестовал экс-владельца СМЗ Петра Кондрашева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении). Максимальное наказание по первой статье составляет 10 лет лишения свободы, по второй – семь лет.
В 2022 г. были изъяты в пользу государства 89,5% акций СМЗ по иску Генпрокуратуры. Они принадлежали Сергею Кирпичеву (15,45%), Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.