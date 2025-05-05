Суд частично удовлетворил жалобы миноритариев СМЗ по делу об изъятии акций

24 апреля суд заочно арестовал экс-владельца СМЗ Петра Кондрашева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении). Максимальное наказание по первой статье составляет 10 лет лишения свободы, по второй – семь лет.