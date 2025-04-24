Газета
Телеграм
/ Общество

Суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

Ведомости

Бывший владелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петр Кондрашев заочно арестован по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В начале апреля МВД России объявило его в розыск. По какой именно уголовной статье он разыскивается – не уточнялось.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении). Максимальное наказание по первой статье составляет 10 лет лишения свободы, по второй – 7 лет. По информации «Ъ-Прикамье», он также был объявлен в международный розыск.

Позже стало известно, что суд заочно приговорил еще одного бывшего акционера Соликамского магниевого завода Игоря Пестрикова к 8 годам лишения свободы за организацию хищения 250 млн руб. и покушение на растрату 2,5 млрд руб. Он также объявлен в международный розыск. 

По данным следствия, в июне 2022 г. через подчиненного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева он оформил договор займа и получил 250 млн руб., принадлежащих компании. Кроме того, он предпринял попытку продать свою долю в СМЗ за 2,5 млрд руб. В 2023 г. Арбитражный суд Пермского края обязал Пестрикова вернуть 250 млн руб., а также уплатить проценты за использование чужих денежных средств. В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимущество указало, что сделка была совершена в ущерб обществу, причем директор действовал в условиях конфликта интересов.

В мае 2022 г. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу России принадлежащих акционерам-физлицам 89,5% акций СМЗ, который производит редкоземельные металлы. В заявлении утверждалось, что в 1992–1996 гг. произошло отчуждение акций тогда еще государственного завода, а имущество выбыло из собственности страны «помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства» и находится в незаконном владении. В частности, Федеральному агентству по управлению госимуществом было передано 95 586 акций Кондрашева (24%).

В марте 2024 г. Арбитражный суд Пермского края также удовлетворил иск прокурора Прикамья об истребовании в пользу государства оставшихся акций СМЗ, принадлежащих более 2000 миноритариев.

Кондрашев в начале 70-х гг. пришел работать горным мастером на Соликамский калийный комбинат («Сильвинит»), где спустя почти 20 лет стал гендиректором и руководил компанией в годы ее приватизации. В 2010 г. вместе с другими совладельцами предприятия продал 47% акций структурам депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и совладельца «Сибуглемета» Анатолия Скурова, сообщал Forbes. В 2014 г. Кондрашев купил СМЗ. В 2019 г. ФАС потребовала аннулировать эту сделку.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных