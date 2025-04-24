Суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

По данным следствия, в июне 2022 г. через подчиненного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева он оформил договор займа и получил 250 млн руб., принадлежащих компании. Кроме того, он предпринял попытку продать свою долю в СМЗ за 2,5 млрд руб. В 2023 г. Арбитражный суд Пермского края обязал Пестрикова вернуть 250 млн руб., а также уплатить проценты за использование чужих денежных средств. В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимущество указало, что сделка была совершена в ущерб обществу, причем директор действовал в условиях конфликта интересов.