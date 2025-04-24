Суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева
Бывший владелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петр Кондрашев заочно арестован по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
В начале апреля МВД России объявило его в розыск. По какой именно уголовной статье он разыскивается – не уточнялось.
Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении). Максимальное наказание по первой статье составляет 10 лет лишения свободы, по второй – 7 лет. По информации «Ъ-Прикамье», он также был объявлен в международный розыск.
Позже стало известно, что суд заочно приговорил еще одного бывшего акционера Соликамского магниевого завода Игоря Пестрикова к 8 годам лишения свободы за организацию хищения 250 млн руб. и покушение на растрату 2,5 млрд руб. Он также объявлен в международный розыск.
По данным следствия, в июне 2022 г. через подчиненного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева он оформил договор займа и получил 250 млн руб., принадлежащих компании. Кроме того, он предпринял попытку продать свою долю в СМЗ за 2,5 млрд руб. В 2023 г. Арбитражный суд Пермского края обязал Пестрикова вернуть 250 млн руб., а также уплатить проценты за использование чужих денежных средств. В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимущество указало, что сделка была совершена в ущерб обществу, причем директор действовал в условиях конфликта интересов.
В мае 2022 г. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу России принадлежащих акционерам-физлицам 89,5% акций СМЗ, который производит редкоземельные металлы. В заявлении утверждалось, что в 1992–1996 гг. произошло отчуждение акций тогда еще государственного завода, а имущество выбыло из собственности страны «помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства» и находится в незаконном владении. В частности, Федеральному агентству по управлению госимуществом было передано 95 586 акций Кондрашева (24%).
В марте 2024 г. Арбитражный суд Пермского края также удовлетворил иск прокурора Прикамья об истребовании в пользу государства оставшихся акций СМЗ, принадлежащих более 2000 миноритариев.
Кондрашев в начале 70-х гг. пришел работать горным мастером на Соликамский калийный комбинат («Сильвинит»), где спустя почти 20 лет стал гендиректором и руководил компанией в годы ее приватизации. В 2010 г. вместе с другими совладельцами предприятия продал 47% акций структурам депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и совладельца «Сибуглемета» Анатолия Скурова, сообщал Forbes. В 2014 г. Кондрашев купил СМЗ. В 2019 г. ФАС потребовала аннулировать эту сделку.