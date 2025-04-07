МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева
МВД России объявило в розыск 75-летнего экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, следует из базы ведомства. По какой именно уголовной статье его ищут, не уточняется.
В мае 2022 г. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу России принадлежащих акционерам-физлицам 89,5% акций СМЗ, который производит редкоземельные металлы. В заявлении утверждалось, что в 1992-1996 гг. произошло отчуждение акций тогда еще государственного завода, а имущество выбыло из собственности страны «помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства» и находится в незаконном владении. В частности, Федеральному агентству по управлению госимуществом было передано 95 586 акций Кондрашева (24%).
В марте 2024 г. Арбитражный суд Пермского края также удовлетворил иск прокурора Прикамья об истребовании в пользу государства оставшихся акций СМЗ, принадлежащих более 2000 миноритариев.
Петр Кондрашев родился 16 июля 1949 г. в городе Армавир Краснодарского края. Получил образование в Магнитогорском горно-металлургическом институте. В начале 70-х гг. пришел работать горным мастером на «Соликамский калийный комбинат» («Сильвинит»), где спустя почти 20 лет стал гендиректором и руководил компанией в годы ее приватизации. В 2010 г. вместе с другими совладельцами предприятия продал 47% акций структурам депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и совладельца «Сибуглемета» Анатолия Скурова, сообщал Forbes. В 2014 г. Кондрашев купил СМЗ. В 2019 г. ФАС потребовала аннулировать эту сделку.