МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

Петр Кондрашев родился 16 июля 1949 г. в городе Армавир Краснодарского края. Получил образование в Магнитогорском горно-металлургическом институте. В начале 70-х гг. пришел работать горным мастером на «Соликамский калийный комбинат» («Сильвинит»), где спустя почти 20 лет стал гендиректором и руководил компанией в годы ее приватизации. В 2010 г. вместе с другими совладельцами предприятия продал 47% акций структурам депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и совладельца «Сибуглемета» Анатолия Скурова, сообщал Forbes. В 2014 г. Кондрашев купил СМЗ. В 2019 г. ФАС потребовала аннулировать эту сделку.