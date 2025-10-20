Fesco нарастила перевозки между Индией, ОАЭ и Новороссийском на 9%
В структуре перевозок импорт составил 7500 TEU, экспорт – 5000 TEU.
Линия FIL-W охватывает крупнейшие порты региона: Нава-Шева и Мундра (Индия), Джебель-Али (ОАЭ). На маршруте задействованы три контейнеровоза Fesco общей вместимостью свыше 3000 TEU. Среднее время доставки по линии – от 17 суток, выход судов осуществляется раз в две недели.
Через партнерские фидерные сервисы маршрут связан с портами Калькутта, Тутикорин, Ченнаив Индии, Чаттограм (Бангладеш), Карачи (Пакистан), Коломбо (Шри-Ланка), Шувайх (Кувейт), Хамад (Катар), Сохар (Оман), Даммам (Саудовская Аравия), Бахрейн.
Также в конце 2024 г. Fesco расширила маршрут, связав FIL-W с портом Момбаса (Кения), а в июне 2025 г. – с портом Дурбан (ЮАР).
По данным компании, в импорте преобладают строительные и отделочные материалы, химическая продукция, пластики, резинотехнические изделия, продукты питания и фармацевтика, включая товары, требующие температурного режима. В экспортных поставках доминируют грузы лесопромышленного комплекса, бумага, металлопродукция и сельхозпродукция.
20 октября стало известно, что Fesco получила в управление Петропавловск-Камчатский морской порт и «Камчатское морское пароходство». Порт расположен на восточном побережье Камчатки, его грузооборот составляет около 1 млн т, в аренде у государства находятся восемь причалов.