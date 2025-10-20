Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Fesco нарастила перевозки между Индией, ОАЭ и Новороссийском на 9%

Ведомости

Транспортная группа Fesco увеличила объем контейнерных перевозок по морскому сервису Fesco Indian Line West (FIL-W), соединяющему Индию, ОАЭ и Новороссийск. За январь – сентябрь 2025 г. перевезено 12 500 TEU – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании.

В структуре перевозок импорт составил 7500 TEU, экспорт – 5000 TEU.

Линия FIL-W охватывает крупнейшие порты региона: Нава-Шева и Мундра (Индия), Джебель-Али (ОАЭ). На маршруте задействованы три контейнеровоза Fesco общей вместимостью свыше 3000 TEU. Среднее время доставки по линии – от 17 суток, выход судов осуществляется раз в две недели.

Через партнерские фидерные сервисы маршрут связан с портами Калькутта, Тутикорин, Ченнаив Индии, Чаттограм (Бангладеш), Карачи (Пакистан), Коломбо (Шри-Ланка), Шувайх (Кувейт), Хамад (Катар), Сохар (Оман), Даммам (Саудовская Аравия), Бахрейн.

Также в конце 2024 г. Fesco расширила маршрут, связав FIL-W с портом Момбаса (Кения), а в июне 2025 г. – с портом Дурбан (ЮАР).

По данным компании, в импорте преобладают строительные и отделочные материалы, химическая продукция, пластики, резинотехнические изделия, продукты питания и фармацевтика, включая товары, требующие температурного режима. В экспортных поставках доминируют грузы лесопромышленного комплекса, бумага, металлопродукция и сельхозпродукция.

20 октября стало известно, что Fesco получила в управление Петропавловск-Камчатский морской порт и «Камчатское морское пароходство». Порт расположен на восточном побережье Камчатки, его грузооборот составляет около 1 млн т, в аренде у государства находятся восемь причалов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её