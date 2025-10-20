Fesco нарастила перевозки между Индией, ОАЭ и Новороссийском на 9%

Транспортная группа Fesco увеличила объем контейнерных перевозок по морскому сервису Fesco Indian Line West (FIL-W), соединяющему Индию, ОАЭ и Новороссийск. За январь – сентябрь 2025 г. перевезено 12 500 TEU – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании.