Акции владельца Gucci выросли на 4,6% на фоне возможной сделки с L'Oreal
Акции владельца брендов высокой моды Gucci и Balenciaga группы Kering на торгах 20 октября выросли на 4,6% после сообщений о сделке по продаже косметического подразделения компании LʼOreal. Это следует из данных площадки Investing.com
На 16:00 мск стоимость одной акции достигала 323,92 евро.
18 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Kering ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения компании LʼOreal за $4 млрд. Собеседники газеты указывали, что сделка позволит Kering сократить свою долговую нагрузку в $11 млрд.
Reuters со ссылкой на источники сообщил 20 октября, что идея продажи косметического бизнеса рассматривалась еще до того, как Лука де Мео вступил в должность генерального директора в сентябре, в этом месяце итальянец значительно ускорил переговоры с L'Oreal.
Согласно отчетности Kering за первое полугодие 2025 г., выручка группы снизилась на 16% до 7,6 млрд евро. Выручка во II квартале 2025 г. составила 3,7 млрд евро, снизившись на 18%.