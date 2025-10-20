Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции владельца Gucci выросли на 4,6% на фоне возможной сделки с L'Oreal

Ведомости

Акции владельца брендов высокой моды Gucci и Balenciaga группы Kering на торгах 20 октября выросли на 4,6% после сообщений о сделке по продаже косметического подразделения компании LʼOreal. Это следует из данных площадки Investing.com

На 16:00 мск стоимость одной акции достигала 323,92 евро.

18 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Kering ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения компании LʼOreal за $4 млрд. Собеседники газеты указывали, что сделка позволит Kering сократить свою долговую нагрузку в $11 млрд.

Reuters со ссылкой на источники сообщил 20 октября, что идея продажи косметического бизнеса рассматривалась еще до того, как Лука де Мео вступил в должность генерального директора в сентябре, в этом месяце итальянец значительно ускорил переговоры с L'Oreal.

Согласно отчетности Kering за первое полугодие 2025 г., выручка группы снизилась на 16% до 7,6 млрд евро. Выручка во II квартале 2025 г. составила 3,7 млрд евро, снизившись на 18%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте