Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки «Коко Шанель»
Роспатент зарегистрировал три новых товарных знака «Коко Шанель». Правообладателем выступила швейцарская компания «Шанель САРЛ», пишет ТАСС.
Заявки были поданы в мае 2025 г. и зарегистрированы в октябре. Срок действия регистрации составляет 10 лет.
Знаки зарегистрированы для широкого перечня товаров и услуг. В него входят торговля и реклама косметики, одежды и аксессуаров, услуги салонов красоты и косметологов, средства по уходу за кожей, ювелирные изделия, часы, изделия из кожи, оптические устройства, а также одежда, обувь и головные уборы.
Роспатент также зарегистрировал товарный знак испанской компании Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara и Bershka. Заявка была подана из Испании 1 марта 2025 г. Сообщалось, что регистрация осуществляется по четырем классам международной классификации товаров и услуг: одежда, рекламные услуги, транспортные услуги, а также научные и технологические услуги.