Владелец бренда Zara зарегистрировал товарный знак в России
Роспатент зарегистрировал товарный знак испанской компании Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara и Bershka. Заявка была подана из Испании 1 марта 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Регистрация товарного знака осуществляется по четырем классам международной классификации товаров и услуг: одежда, рекламные услуги, транспортные услуги, а также научные и технологические услуги.
4 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Роспатент писало, что Inditex подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Речь о регистрации белого логотипа Zara на голубом фоне.
11 октября ТАСС писала, что швейцарский холдинг Richemont International подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России. В портфель группы включены бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai, Jaeger – LeCoultre. Согласно базе Роспатента, заявки холдинга связаны с этими дочерними компаниями.
После начала российской спецоперации на Украине и объявления санкций многие зарубежные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории РФ. О временном закрытии магазинов в стране объявили Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), а также Prada, Chanel, Cartier и др.