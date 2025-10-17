Владелец бренда Zara зарегистрировал товарный знак в России

После начала российской спецоперации на Украине и объявления санкций многие зарубежные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории РФ. О временном закрытии магазинов в стране объявили Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), а также Prada, Chanel, Cartier и др.