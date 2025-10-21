Абхазия нарастила поставки мандаринов и других фруктов в Россию
Абхазия в 2025 г. нарастила поставки осенних фруктов в Россию, включая мандарины, лимоны, фейхоа и хурму. Об этом сообщила начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния.
По ее данным, с конца сентября вывезено 502,5 т мандаринов – на 118 т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт лимонов составил 19,5 т, что на 12 т больше прошлогоднего уровня.
«Что касается фейхоа, то экспортировано 210,3 т, что на 7,6 т больше, чем в прошлом году, а хурмы – 45,5 т, или на 27,1 т больше», – сказала Квициния (цитата по ТАСС).
Объем вывоза киви и апельсинов остался на уровне прошлого года – по 3 т.
Пик экспорта мандаринов традиционно приходится на декабрь, когда основные партии фруктов направляются в Россию к Новому году. После этого поставки продолжаются небольшими объемами до марта. Мандарины остаются одной из ключевых экспортных позиций Абхазии.
26 сентября также сообщалось, что товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией вырос более чем на 60%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам встреч с представителями профильных индийских ведомств. Обсуждался вопрос увеличения объемов и расширения ассортимента поставок. Так, российская сторона видит потенциал в экспорте растительных масел, зернобобовых и другой продукции.