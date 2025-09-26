Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Торговля сельхозпродукцией между Россией и Индией выросла более чем на 60%

Ведомости

По итогам 2024 г. оборот торговли сельхозпродукцией между Россией и Индией увеличился более чем на 60%, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам встреч с руководителями ключевых ведомств Индии.

Патрушев отметил высокий потенциал научно-технического сотрудничества, в том числе в селекции. Стороны обсудили прямые контакты между исследовательскими центрами и организацию стажировок специалистов.

На переговорах с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом обсуждались взаимодействие надзорных органов, сотрудничество в рыбной отрасли и открытие полноценного доступа на индийский рынок для российской мясной и молочной продукции. Вице-премьер подчеркнул важность активизации работы над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.

С министром химической промышленности и удобрений Индии Джагатом Пракшом Надда российская сторона обсудила развитие поставок минеральных удобрений – Россия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и наращивании взаимовыгодного обмена.

С министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом обсуждались увеличение объемов и расширение ассортимента поставок. Российская сторона видит потенциал в экспорте растительных масел, зернобобовых и другой продукции.

26 сентября Россельхознадзор сообщил, что Россия вывезла в Индию продукцию АПК на $2,6 млрд за 2024 г. В стране наблюдается высокий спрос на растительные масла – подсолнечное, соевое, рапсовое и другие, которые поступают из РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь