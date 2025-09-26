Торговля сельхозпродукцией между Россией и Индией выросла более чем на 60%
По итогам 2024 г. оборот торговли сельхозпродукцией между Россией и Индией увеличился более чем на 60%, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам встреч с руководителями ключевых ведомств Индии.
Патрушев отметил высокий потенциал научно-технического сотрудничества, в том числе в селекции. Стороны обсудили прямые контакты между исследовательскими центрами и организацию стажировок специалистов.
На переговорах с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом обсуждались взаимодействие надзорных органов, сотрудничество в рыбной отрасли и открытие полноценного доступа на индийский рынок для российской мясной и молочной продукции. Вице-премьер подчеркнул важность активизации работы над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.
С министром химической промышленности и удобрений Индии Джагатом Пракшом Надда российская сторона обсудила развитие поставок минеральных удобрений – Россия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и наращивании взаимовыгодного обмена.
С министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом обсуждались увеличение объемов и расширение ассортимента поставок. Российская сторона видит потенциал в экспорте растительных масел, зернобобовых и другой продукции.
26 сентября Россельхознадзор сообщил, что Россия вывезла в Индию продукцию АПК на $2,6 млрд за 2024 г. В стране наблюдается высокий спрос на растительные масла – подсолнечное, соевое, рапсовое и другие, которые поступают из РФ.