Торговля сельхозпродукцией между Россией и Индией выросла более чем на 60%

На переговорах с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом обсуждались взаимодействие надзорных органов, сотрудничество в рыбной отрасли и открытие полноценного доступа на индийский рынок для российской мясной и молочной продукции. Вице-премьер подчеркнул важность активизации работы над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.