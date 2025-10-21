Газета
Главная / Бизнес /

ЕК не будет ограничивать поставки российского газа в Сербию

Еврокомиссия не намерена отрезать поставки российского газа Сербии. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

20 октября Евросовет одобрил свою переговорную позицию по плану RePowerEU («Перезапитать Европу», план Еврокомиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 г.).

«Это решение не предполагает, что страны ЕС должны будут прекратить транзит российского газа в третьи страны, такие как Сербия», – сказала она (цитата по ТАСС). Сейчас Сербия не находится в ЕС. Кос заявила, что Евросоюз поддерживает максимальную интеграцию Сербии в европейский энергорынок.

11 октября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российская сторона предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в республику с действием до конца этого года, а не до мая 2026 г., как планировал Белград.

Вучич заявил, что разочарован предложением Москвы. По его мнению, таким образом РФ предупреждает Белград о последствиях возможной национализации крупнейшей сербской энергетической компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS, 44,85% акций принадлежит «Газпром нефти»). Национализировать NIS требует Вашингтон.

