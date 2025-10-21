ЕК не будет ограничивать поставки российского газа в Сербию

«Это решение не предполагает, что страны ЕС должны будут прекратить транзит российского газа в третьи страны, такие как Сербия», – сказала она (цитата по ТАСС). Сейчас Сербия не находится в ЕС. Кос заявила, что Евросоюз поддерживает максимальную интеграцию Сербии в европейский энергорынок.