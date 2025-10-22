СМИ сообщили о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Братиславе
В Братиславе (Словакия) загорелся нефтеперерабатывающий завод венгерской компании MOL. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Этот НПЗ перерабатывает нефть, которая поступает в Словакию из России по трубопроводу «Дружба».
21 октября взрыв был зафиксирован в Венгрии, на НПЗ той же компании. Пожар оперативно локализовали, пострадавших в ходе инцидента не было.
20 октября стало известно о таком же происшествии на предприятии «Петротел-Лукойл» в румынском городе Плоешть. Причиной взрыва стало скопление газов в смотровом колодце трубопровода из-за утечки. Бетонная крышка люка отбросила одного из сотрудников НПЗ ударной волной.