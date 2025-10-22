Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

СМИ сообщили о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Братиславе

Ведомости

В Братиславе (Словакия) загорелся нефтеперерабатывающий завод венгерской компании MOL. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Этот НПЗ перерабатывает нефть, которая поступает в Словакию из России по трубопроводу «Дружба».

21 октября взрыв был зафиксирован в Венгрии, на НПЗ той же компании. Пожар оперативно локализовали, пострадавших в ходе инцидента не было.

20 октября стало известно о таком же происшествии на предприятии «Петротел-Лукойл» в румынском городе Плоешть. Причиной взрыва стало скопление газов в смотровом колодце трубопровода из-за утечки. Бетонная крышка люка отбросила одного из сотрудников НПЗ ударной волной.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь