Пашинян заявил о невозможности производства коньяка и шампанского в Армении
В Армении не могут производить коньяк и шампанское, так как компании не имеют прав на эти наименования, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте. Его слова передает агентство «Sputnik Армения».
«В Армении не может производиться коньяк так же, как в городе Дилижане не может производится «Джермук» [армянская минеральная вода]. В Армении не может производиться шампанское. Наша проблема в том, что у нас есть окно, и мы смотрим на мир через это окно», – сказал премьер.
Он также рассказал, что международные компании жалуются ему на большое количество фальсификата их продукции в Армении. «Не надо сразу закручивать гайки, дадим бизнесу время. И так семь лет», – передал премьер-министр слова, которые он слышит, возвращаясь в республику после деловых встреч.
Еще в 2024 г. Пашинян предложил называть армянский коньяк «бренди», чтобы «не вести экономику в тупик». Он отметил, что, несмотря на то что население Армении привыкло к названию «коньяк», напиток производится во Франции и опровергнуть это не получится. В 2021 г. правительство республики одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, согласно которому страна получит 3 млн евро за отказ от использования слова «коньяк» при маркировке своей алкогольной продукции.