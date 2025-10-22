Пашинян заявил о невозможности производства коньяка и шампанского в Армении

«В Армении не может производиться коньяк так же, как в городе Дилижане не может производится «Джермук» [армянская минеральная вода]. В Армении не может производиться шампанское. Наша проблема в том, что у нас есть окно, и мы смотрим на мир через это окно», – сказал премьер.