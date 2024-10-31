Пашинян предложил называть армянский коньяк «бренди»
Панишян отметил, что несмотря на то, что население Армении привыкло к названию «коньяк», напиток производится во Франции и опровергнуть это не получится.
При содействии Евросоюза уже начата маркетинговая кампания «армянский бренди», сообщил министр экономики Армении Геворк Папоян.
В 2021 г. правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, согласно которому страна получит 3 млн евро за отказ от использования слова «коньяк» при маркировке своей алкогольной продукции.