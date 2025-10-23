Газета
Поставки китайской косметики в РФ выросли в 1,6 раза с января по сентябрь

Ведомости

Объем поставок китайской декоративной и уходовой косметики в Россию за период с января по сентябрь увеличился в 1,6 раза, достигнув $115,4 млн. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Госстат КНР.

Зафиксирован рост экспорта всех категорий косметики, за исключением средств для маникюра и педикюра. Наибольший объем поставок пришелся на средства для ухода за кожей ($61,9 млн), средства гигиены полости рта ($34 млн), а также продукцию для макияжа глаз ($21,1 млн) и губ ($20,3 млн). Закупки средств для волос Россией возросли в 2,2 раза, составив $18,8 млн.

В отчетном периоде Россия поднялась на пятую позицию в рейтинге основных покупателей китайской косметики, тогда как ранее занимала девятое место. Больше китайской косметики, чем Россия, закупают только США ($707,4 млн), Великобритания ($246,1 млн), Индонезия ($211,6 млн) и Нидерланды ($123,5 млн).

17 октября заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин сообщил, что Минпромторг намерен проработать меры по поддержке экспорта продукции российских производителей косметики и парфюмерии.

