Поставки китайской косметики в РФ выросли в 1,6 раза с января по сентябрь

Зафиксирован рост экспорта всех категорий косметики, за исключением средств для маникюра и педикюра. Наибольший объем поставок пришелся на средства для ухода за кожей ($61,9 млн), средства гигиены полости рта ($34 млн), а также продукцию для макияжа глаз ($21,1 млн) и губ ($20,3 млн). Закупки средств для волос Россией возросли в 2,2 раза, составив $18,8 млн.