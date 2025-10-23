Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Суд поддержал ФАС в деле о картеле на миллиард

Ведомости

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать картелем ООО «Вавилон», ООО «Экосервис», ООО «Квадрат», ООО «Виват», ООО «Новэко» и ООО «Фрегат». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Они заключили соглашение для поддержания цен в 38 закупочных процедурах. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 963 940 727 руб.

ФАС рассказала, что торги касались выполнения работ по строительству, ремонту, содержанию различных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования. Также компании благоустраивали здания и избавлялись от отходов, оказывали услуги дезинфекции и поставляли необходимые товары.

ФАС признала компании картелем 9 июня. По данным надзорной службы, процедуры, нарушающие антимонопольное законодательство, осуществлялись на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Антиконкурентное соглашение распространялось на закупки, прошедшие с 2017 по 2022 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь