Суд поддержал ФАС в деле о картеле на миллиард
Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать картелем ООО «Вавилон», ООО «Экосервис», ООО «Квадрат», ООО «Виват», ООО «Новэко» и ООО «Фрегат». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Они заключили соглашение для поддержания цен в 38 закупочных процедурах. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 963 940 727 руб.
ФАС рассказала, что торги касались выполнения работ по строительству, ремонту, содержанию различных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования. Также компании благоустраивали здания и избавлялись от отходов, оказывали услуги дезинфекции и поставляли необходимые товары.
ФАС признала компании картелем 9 июня. По данным надзорной службы, процедуры, нарушающие антимонопольное законодательство, осуществлялись на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Антиконкурентное соглашение распространялось на закупки, прошедшие с 2017 по 2022 г.