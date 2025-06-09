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ФАС выявила картель на миллиард

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала картелем ООО «Вавилон», ООО «Экосервис», ООО «Квадрат», ООО «Виват», ООО «Новэко» и ООО «Фрегат», сообщила пресс-служба ведомства. Они заключили соглашение для поддержания цен в 38 закупочных процедурах.

По данным надзорной службы, процедуры, нарушающие антимонопольное законодательство, осуществлялись на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Антиконкурентное соглашение распространялось на закупки, прошедшие с 2017 по 2022 г. Общая сумма контрактов составила 963,9 млн руб.

Торги касались выполнения работ по строительству, ремонту, содержанию различных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, сообщили в ведомстве. Также компании благоустраивали здания и избавлялись от отходов, оказывали услуги дезинфекции и поставляли товары, необходимые для выполнения этих работ.

3 июня ФАС выявила картель при закупке медицинских изделий общей стоимостью свыше 620 млн руб. Тендеры проводились государственными учреждениями в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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