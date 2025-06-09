ФАС выявила картель на миллиард
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала картелем ООО «Вавилон», ООО «Экосервис», ООО «Квадрат», ООО «Виват», ООО «Новэко» и ООО «Фрегат», сообщила пресс-служба ведомства. Они заключили соглашение для поддержания цен в 38 закупочных процедурах.
По данным надзорной службы, процедуры, нарушающие антимонопольное законодательство, осуществлялись на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Антиконкурентное соглашение распространялось на закупки, прошедшие с 2017 по 2022 г. Общая сумма контрактов составила 963,9 млн руб.
Торги касались выполнения работ по строительству, ремонту, содержанию различных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, сообщили в ведомстве. Также компании благоустраивали здания и избавлялись от отходов, оказывали услуги дезинфекции и поставляли товары, необходимые для выполнения этих работ.
3 июня ФАС выявила картель при закупке медицинских изделий общей стоимостью свыше 620 млн руб. Тендеры проводились государственными учреждениями в Санкт-Петербурге и Калининградской области.