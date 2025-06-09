ФАС выявила картель на миллиард

Торги касались выполнения работ по строительству, ремонту, содержанию различных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, сообщили в ведомстве. Также компании благоустраивали здания и избавлялись от отходов, оказывали услуги дезинфекции и поставляли товары, необходимые для выполнения этих работ.