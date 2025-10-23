ВС признал законным обращение в доход государства акций Ивановского завода

Как следует из решения, высшая инстанция отменила решения апелляционного и кассационного судов, которые отказали в иске Генпрокуратуры о передаче завода в госсобственность. В феврале 2024 г. надзорное ведомство обратилось в суд с иском об изъятии в пользу государства 81,8% акций ИЗТС, указывая на нарушения при приватизации.