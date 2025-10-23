Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ВС признал законным обращение в доход государства акций Ивановского завода

Ведомости

Верховный суд (ВС) признал законным обращение в доход государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), передает корреспондент «Ведомостей».

Как следует из решения, высшая инстанция отменила решения апелляционного и кассационного судов, которые отказали в иске Генпрокуратуры о передаче завода в госсобственность. В феврале 2024 г. надзорное ведомство обратилось в суд с иском об изъятии в пользу государства 81,8% акций ИЗТС, указывая на нарушения при приватизации.

Представитель ИЗТС заявила «Ведомостям», что компания считает принятое решение неправомерным. Будут ли пытаться оспорить его в дальнейшем, юрист не уточнила.

Верховный суд заново рассмотрит спор о национализации ивановского завода

Общество

6 октября сообщалось, что ВС заново рассмотрит спор о национализации завода. Генпрокуратура еще в феврале 2024 г. потребовала изъять акции завода, ссылаясь на нарушения при приватизации. По данным ведомства, контрольные пакеты ИЗТС были приобретены предпринимателями Владимиром и Михаилом Бажановыми без разрешения правительства, а сама сделка сопровождалась «взаимосвязанными противоправными действиями» должностных лиц.

Арбитражный суд Ивановской области первоначально удовлетворил иск Генпрокуратуры, однако апелляция и кассация признали приватизацию законной, указав, что сделки были открытыми и возмездными, а покупатели – добросовестными приобретателями. После этого акции, переданные Росимуществу, были возвращены прежним владельцам.

По данным «Ведомостей», случаи отказа прокуратуре по делам об изъятии активов редки – за период с 2022 г. по август 2025 г. такие решения составляли около 7% всех рассмотренных дел.

Генпрокуратура выводы судов оспорила. Это удалось не сразу, весной 2025 г. ВС отказался передавать представление надзорного органа к рассмотрению, а в начале октября ВС поменял свою позицию. Теперь Верховный суд пересмотрел позицию и отменил решения нижестоящих инстанций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь