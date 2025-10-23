ВС признал законным обращение в доход государства акций Ивановского завода
Верховный суд (ВС) признал законным обращение в доход государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), передает корреспондент «Ведомостей».
Как следует из решения, высшая инстанция отменила решения апелляционного и кассационного судов, которые отказали в иске Генпрокуратуры о передаче завода в госсобственность. В феврале 2024 г. надзорное ведомство обратилось в суд с иском об изъятии в пользу государства 81,8% акций ИЗТС, указывая на нарушения при приватизации.
Представитель ИЗТС заявила «Ведомостям», что компания считает принятое решение неправомерным. Будут ли пытаться оспорить его в дальнейшем, юрист не уточнила.
6 октября сообщалось, что ВС заново рассмотрит спор о национализации завода. Генпрокуратура еще в феврале 2024 г. потребовала изъять акции завода, ссылаясь на нарушения при приватизации. По данным ведомства, контрольные пакеты ИЗТС были приобретены предпринимателями Владимиром и Михаилом Бажановыми без разрешения правительства, а сама сделка сопровождалась «взаимосвязанными противоправными действиями» должностных лиц.
Арбитражный суд Ивановской области первоначально удовлетворил иск Генпрокуратуры, однако апелляция и кассация признали приватизацию законной, указав, что сделки были открытыми и возмездными, а покупатели – добросовестными приобретателями. После этого акции, переданные Росимуществу, были возвращены прежним владельцам.
По данным «Ведомостей», случаи отказа прокуратуре по делам об изъятии активов редки – за период с 2022 г. по август 2025 г. такие решения составляли около 7% всех рассмотренных дел.
Генпрокуратура выводы судов оспорила. Это удалось не сразу, весной 2025 г. ВС отказался передавать представление надзорного органа к рассмотрению, а в начале октября ВС поменял свою позицию. Теперь Верховный суд пересмотрел позицию и отменил решения нижестоящих инстанций.