Главная / Бизнес /

«Норникель» в III квартале увеличил производство никеля на 18%

Ведомости

В III квартале 2025 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» увеличило производство никеля на 18% в сравнении со II кварталом – до 54 000 т. Об этом говорится в операционных результатах компании.

Производство увеличилось по причине роста объемов переработанного сырья из-за растущего выпуска сульфидного никелевого концентрата на Кольской площадке. Кроме того, «Норникель» рассказал, что во II квартале сырье накопилось в период межнавигационной паузы. По итогам девяти месяцев объем производства никеля относительно прошлого года снизился на 4% до 140 000 т. В компании это объяснили ростом доли вкрапленных руд и снижением богатых руд в перерабатываемом сырье.

Производство меди в III квартале снизилось на 4% до 100 000 т, которые были произведены полностью из собственного сырья компании. По итогам девяти месяцев «Норникель» сократил производство меди на 4% до 313 000 т. Забайкальский дивизион в III квартале снизил производство меди в концентрате на 10% до 16 000 т, а по итогам девяти месяцев – до 52 000 т.

Производство палладия и платины снизилось на 6% и на 4% в III квартале относительно предыдущего до 617 000 унций и 149 000 унций соответственно. В отчете снижение связывают с влиянием межнавигационной паузы и более длинным циклом производства. По итогам девяти месяцев производство палладия и платины снизилось на 6% и на 7% год к году до 2 016 000 унций и 484 000 унций.

В опубликованном 4 августа финотчете «Норникеля» по МСФО в первом полугодии компания смогла увеличить выручку на 15% в годовом выражении до $6,5 млрд.

