«Норникель» в III квартале увеличил производство никеля на 18%

Производство палладия и платины снизилось на 6% и на 4% в III квартале относительно предыдущего до 617 000 унций и 149 000 унций соответственно. В отчете снижение связывают с влиянием межнавигационной паузы и более длинным циклом производства. По итогам девяти месяцев производство палладия и платины снизилось на 6% и на 7% год к году до 2 016 000 унций и 484 000 унций.