Пополнение подземных хранилищ газа приостановлено на Украине
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, т. к. поставки ресурса через Польшу остановлены, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на данные украинского оператора ГТС и европейских газовых платформ.
«С 6:00 20 октября импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 млн куб. м в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины», – говорится в публикации.
По данным «РБК-Украины», республика планирует возобновить импорт газа из Польши 23 октября. В период нескольких дней поставки ограничатся 6,48 млн куб. м в сутки.
17 октября председатель правительства Украины Юлия Свириденко предложила Словакии создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа в обход России. При этом словацкий коллега Свириденко Роберт Фицо на консультации заявил, что республика не согласна с Киевом в ситуации с отказом от российского газа и его транзита по территории Украины.