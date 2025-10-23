Пополнение подземных хранилищ газа приостановлено на Украине

17 октября председатель правительства Украины Юлия Свириденко предложила Словакии создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа в обход России. При этом словацкий коллега Свириденко Роберт Фицо на консультации заявил, что республика не согласна с Киевом в ситуации с отказом от российского газа и его транзита по территории Украины.