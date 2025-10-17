Украинский премьер предложила Словакии совместный энергетический хаб в обход РФ
Председатель правительства Украины Юлия Свириденко в ходе открытия межправительственных украинско-словацких консультаций в Кошице (Словакия) предложила республике создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа в обход России. Ее слова передает украинское издание «Апостроф».
«Я считаю, что мы обязаны создать новые надежные маршруты поставок. И мы готовы не только предложить альтернативные источники, но и технически синхронизировать наши системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков и создать новый региональный энергетический хаб», – сказала премьер-министр Украины.
При этом словацкий коллега Свириденко Роберт Фицо на консультации заявил, что республика не согласна с Киевом в ситуации с отказом от российского газа и его транзита по территории Украины. «Россия на сегодня является вторым самым значительным поставщиком газа в Европе», – отметил Фицо, передает украинский 24-й канал.
16 октября Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Украина и Соединенные Штаты обсуждают закупку американского сжиженного природного газа. По данным издания, взамен президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе Белого дома Дональду Трампу дешевое хранение ресурса на Украине.