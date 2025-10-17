Украинский премьер предложила Словакии совместный энергетический хаб в обход РФ

При этом словацкий коллега Свириденко Роберт Фицо на консультации заявил, что республика не согласна с Киевом в ситуации с отказом от российского газа и его транзита по территории Украины. «Россия на сегодня является вторым самым значительным поставщиком газа в Европе», – отметил Фицо, передает украинский 24-й канал.