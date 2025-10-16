Украина и США ведут переговоры о поставках американского СПГ
Киев и Вашингтон обсуждают закупку американского сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, взамен президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе Белого дома Дональду Трампу дешевое хранение ресурса на Украине. Это позволит Соединенным Штатам нарастить экспорт СПГ в остальную часть Европы. Кроме того, Киев также может предложить США использование трубопроводов Украины американскими энергетическими компаниями для экспорта в Словакию и Венгрию.
Трамп заявлял, что Зеленский на встрече 17 октября попросит у него ракеты Tomahawk. Американский лидер отметил, что у Вашингтона достаточно такого оружия. При этом президент подчеркнул, что много кто еще в мире хотел бы получить ракеты.
6 октября президент США говорил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk. Он заметил, что перед принятием окончательного решения он хочет узнать, для чего именно они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.