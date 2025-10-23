Газета
Ритейлерам компенсируют 50% при покупке российских роботов

Ритейлерам стала доступна компенсация 50% стоимости при покупке российских средств роботизации и автоматизации. Об этом сообщил вице-премьер Антон Алиханов на заседании Штаба технологического развития торговли.

До 2027 г. на данную меру поддержки предусмотрено 4,8 млрд руб. Ею смогут воспользоваться как онлайн-, так и офлайн-компании торговли.

По данным Минпромторга, торговая отрасль, в которой сегодня занято свыше 13 млн человек, нуждается в повышении производительности. В ведомстве отметили, что крупные ритейлеры уже внедряют роботизацию и автоматизацию своих торговых объектов.

По данным компании Б1 (ранее EY) на весну 2025 г., объем российского рынка промышленной автоматизации в ближайшие пять лет вырастет более чем вдвое – с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. к 2030 г. Среднегодовой темп роста составит 16,5%. Основными драйверами развития станут спрос на роботизированные решения и цифровизация бизнеса.

