Ритейлерам компенсируют 50% при покупке российских роботов

По данным компании Б1 (ранее EY) на весну 2025 г., объем российского рынка промышленной автоматизации в ближайшие пять лет вырастет более чем вдвое – с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. к 2030 г. Среднегодовой темп роста составит 16,5%. Основными драйверами развития станут спрос на роботизированные решения и цифровизация бизнеса.